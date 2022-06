Banca Mediolanum: raccolta netta totale per 600 mln a maggio, 3,81 mld da inizio anno

Banca Mediolanum ha annunciato di avere chiuso il mese di maggio con una raccolta netta totale positiva per 600 milioni di euro (3,81 miliardi di euro da inizio anno). La raccolta netta in risparmio gestito è stata positiva per 390 milioni a maggio 2022 per un cumulato di 2,6 miliardi circa (+2,8 mld nel 2021). Per quanto riguarda il totale dei volumi commerciali del mese di maggio 2022 è stato pari a +968 milioni.

“Nei primi cinque mesi di quest’anno, in un contesto estremamente sfidante in cui l’incertezza geopolitica, la volatilità sui mercati e l’inflazione galoppante hanno dettato legge, Banca Mediolanum ha messo a segno 3,8 miliardi di raccolta netta, il 70% della quale in prodotti gestiti – ha dichiarato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum -. I nostri clienti, che hanno perfettamente compreso la nostra strategia, continuano infatti ad alimentare la raccolta gestita, che a maggio è stata di 390 milioni, e a perseguire i loro obiettivi di investimento attraverso la più ampia diversificazione. I 2,6 miliardi in prodotti di investimento da inizio anno, con la raccolta in fondi destinata interamente all’azionario, sono la piena dimostrazione della validità del nostro approccio e della capacità di generare crescita organica, come indicato dall’80% della raccolta gestita proveniente da clienti in Banca Mediolanum da più di un anno”. Doris ha concluso: “Le attività del credito e delle polizze protezione, nostri ulteriori elementi distintivi rispetto al mercato, continuano regolarmente a sostenere anche nel mese di maggio i volumi commerciali, pari a circa un miliardo”.