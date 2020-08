Banca Mediolanum: raccolta netta per 572 mln a luglio

simone borghi 7 agosto 2020 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

La raccolta netta totale di Banca Mediolanum è stata positiva 572 milioni di euro a luglio, mentre quella in risparmio gestito si è attestata a 376 milioni. Le erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela del gruppo raggiungono nel mese i 326 milioni. Per quanto riguarda il business assicurativo della protezione, la raccolta premi nel mese ammonta a 13,5 milioni.“Anche luglio si conferma un mese molto positivo per la nostra raccolta che raggiunge quasi 5,6 miliardi di euro, il doppio rispetto all’anno scorso” afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, “grazie a 572 milioni di flussi totali nel mese, di cui 376 in risparmio gestito. Naturalmente la raccolta gestita non comprende ancora, se non in minima parte, eventuali trasformazioni della liquidità derivante dalle prime scadenze degli importi vincolati alla promozione del 2% lanciata a inizio anno, e i cui effetti definitivi saranno visibili solo tra qualche mese. Mi preme soprattutto sottolineare come anche in luglio la raccolta in fondi azionari sia stata predominante, attestandosi al 70% della raccolta in Fondi e Gestioni”.Prosegue Doris: “Le erogazioni alla clientela, inoltre, sono state particolarmente significative, registrando il record mensile con oltre 326 milioni di euro che portano il progressivo a un sorprendente 1,7 miliardi a fine luglio. Record mensile anche per la raccolta delle polizze legate alla protezione, con 13,5 milioni di euro in luglio e 73,1 milioni da inizio anno, il 28% in più rispetto al 2019”.“Sono molto orgoglioso del lavoro svolto da tutti i miei collaboratori in questi mesi burrascosi e certo che il prossimo periodo ci riserverà nuove importanti sfide e soddisfazioni” conclude Massimo Doris.