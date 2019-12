Banca Mediolanum: raccolta netta di 306 milioni a novembre

Valeria Panigada 6 dicembre 2019 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha evidenziato nel mese di novembre una raccolta netta pari a 306 milioni di euro, dopo i 364 milioni di ottobre. In particolare, la raccolta netta in risparmio gestito è stata pari a +142 milioni. “La raccolta di novembre conferma l’andamento positivo del 2019, con 3,3 miliardi di flussi totali e oltre 2,5 miliardi in risparmio gestito", ha aggiunto Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.“Sono molto soddisfatto anche delle altre iniziative commerciali quali l’erogazione del credito, che con 2,4 miliardi da inizio anno cresce del 21%, in netta controtendenza rispetto al settore - prosegue Doris - Continua inoltre la nostra attività di sensibilizzazione dei risparmiatori in merito alla protezione dai grandi rischi, grazie alla quale nel 2019 abbiamo emesso nuovi premi per 12,3 milioni, con un novembre record da oltre 2 milioni”.