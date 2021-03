Banca Mediolanum: raccolta netta a 868 mln a febbraio, clienti privilegiano polizze unit-linked

Redazione Finanza 5 marzo 2021 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha evidenziato a febbraio un risultato commerciale pari a 1.136 milioni, che porta il totale da inizio anno a 1,8 miliardi dieuro. La raccolta netta è stata di +868 milioni, sostenuta da 457 milioni in risparmio gestito, e se si guarda al dato da inizio anno, con 765 milioni, quest’ultimo è più di 3 volte il gestito dello stesso periodo del 2020. “Il mese di febbraio ha visto nuovamente volumi commerciali notevoli - ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum - (...) I clienti stanno privilegiando principalmente le polizze Unit-Linked che consentono di investire sui mercati azionari in un’ottica di lungo periodo". Anche gli altri due pilastri del modello di business, le erogazioni di credito e le polizze, sono cresciute registrando rispettivamente 257 milioni e 10,6 milioni. “Desidero sottolineare, infine, l’ottimo andamento in termini di acquisizione che nei primi due mesi, escludendo la piattaforma Flowe, ha visto l’ingresso di 30.000 nuovi clienti”, ha concluso Doris.