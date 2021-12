Banca Mediolanum: raccolta netta a 467 milioni a novembre

Titta Ferraro 6 dicembre 2021 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

A novembre la raccolta netta totale di Banca Mediolanum è stata di 467 milioni, portando il totale da inizio anno a 7,89 miliardi. La raccolta netta in risparmio gestito si attesta a novembre a 530 milioni (5,76 miliardi YTD). I Nuovi finanziamenti erogati a 346 milioni (3,53 miliardi YTD).“Già a novembre tutte le linee di business hanno superato i corrispondenti volumi commerciali dell’intero 2020, con una straordinaria accelerazione della raccolta in fondi e polizze unit-linked che in questi undici mesi è quasi raddoppiata", commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum afferma.