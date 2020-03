Banca Mediolanum: raccolta netta a 1,1 miliardi a febbraio, 98 milioni in risparmio gestito

Valeria Panigada 9 marzo 2020 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha evidenziato a febbraio una raccolta netta di +1,1 miliardi di euro, che porta il totale da inizio anno a quota 1,9 miliardi. Nel dettaglio, la raccolta in risparmio gestito è stata di 98 milioni. Le erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela del gruppo sono saliti nel mese a 226 milioni, mentre per quanto riguarda il business assicurativo della protezione, la raccolta premi nel mese ammonta a 8,9milioni. “Gli ottimi risultati raggiunti anche questo mese dalle erogazioni alla clientela e dai premi emessi relativi alle polizze protezione confermano il valore della nostra strategia che mira a posizionarci come punto di riferimento esclusivo per tutte le esigenze finanziarie dei nostri clienti”, ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.