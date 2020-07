Banca Mediolanum: migliora la stima di raccolta netta totale (analisti)

Alessandra Caparello 17 luglio 2020 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Dopo la chiusura del trimestre, gli analisti di Equita Sim hanno aggiornato le stime relative a Banca Mediolanum. Nel dettaglio è stato ridotto l’effetto mercato negativo sui TFA a -5% da -8.8% per incorporare il recupero dei mercati, e migliorato la stima di raccolta netta totale FY20E a 5.1bn (da 4.3bn) di cui AUM +3.2bn (vs. prec. +2.85bn) dopo il buon trend registrato nel 2Q20 (AUM +1.7bn). Per il secondo semestre gli esperti della Sim si aspettano un utile netto a 71mn (flat YoY) e complessivamente la stima di utile 2020-22 sale del +5% in media rispettivamente a 303/376/405mn.