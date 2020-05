Banca Mediolanum: ad aprile raccolta positiva per 739 milioni

Titta Ferraro 7 maggio 2020 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Adaprile la raccolta netta totale del gruppo Banca Mediolanum ammonta a 739 milioni di euro, mentre la Raccolta Netta in Risparmio Gestito si attesta a +585 milioni, di cui 480 milioni in fondi azionari. "Risultato particolarmente degno di nota che riflette l’efficacia e l’unicità della strategia di consulenza dei nostri Family Banker", rimarca Mediolanum in una nota.