Banca Mediolanum: a marzo record di raccolta in fondi e unit-linked ed erogazioni alla clientela

8 aprile 2021

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum alza il velo sui risultati relativi al mese di marzo 2021 che vedono 1.259 milioni di euro, di cui Raccolta Netta Totale di Gruppo a +885 milioni, Erogazioni di mutui e prestiti a 359 milioni e Raccolta Polizze Protezione a 15,1 milioni. “Chiudiamo il primo trimestre con dati commerciali superlativi per quantità e qualità: il mese di marzo ha visto una raccolta totale di 885 milioni e una raccolta in risparmio gestito di 619” ha affermato l’AD Massimo Doris. “E se escludiamo i certificati rimborsati in anticipo per aver raggiunto la loro performance obiettivo e guardiamo ai soli fondi e polizze unit-linked, la raccolta di 715 milioni consacra questo mese come il più forte di sempre. E’ motivo di grande soddisfazione constatare come i clienti che seguono la strategia di Banca Mediolanum, caratterizzata dall'ingresso graduale nei mercati e dalla giusta esposizione all'asset class azionaria, stanno beneficiando appieno della crescita dei mercati”