Banca Mediolanum: a marzo raccolta netta record di quasi 1,4 mld, nel I trimestre +3,3 mld

Valeria Panigada 7 aprile 2020 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha registrato a marzo una raccolta netta pari a +1.370 milioni di euro, con la raccolta netta in risparmio gestito che si è attestata a +156 milioni. “Il primo trimestre si è chiuso con 3,3 miliardi di euro di raccolta totale, grazie anche al mese di marzo che ha registrato una raccolta record di 1,4 miliardi", ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, sottolineando "lo straordinario risultato di 404 milioni di raccolta netta gestita, in un contesto influenzato dalla drammaticità della pandemia e dal crollo dei mercati". Sul fronte delle erogazioni di credito alla clientela e delle polizze protezione i risultati commerciali confermano il loro trend positivo da inizio anno. In particolare, le erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela del gruppo sono salite nel mese a 199 milioni, mentre per quanto riguarda il business assicurativo della protezione, la raccolta premi nel mese è stata pari a 8,3 milioni.