Banca Mediolanum: a maggio raccolta a +259 milioni

simone borghi 7 giugno 2019 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Raccolta netta di 259 milioni di euro per Banca Mediolanum nel mese di maggio. Da inizio anno il gruppo che fa capo alla famiglia Doris ha riportato una raccolta netta pari a 1,7 miliardi di euro, superiore ai 1,6 miliardi di euro dello stesso periodo 2018. A maggio 2019 la raccolta netta di risparmio gestito è stata pari a 94 milioni euro.“Prosegue come previsto l’andamento della Raccolta Totale del 2019, che da inizio anno ammonta a 1,7 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2018. Il mese di maggio, con 259 milioni di euro, riflette un atteggiamento di attesa legato alle incertezze macroeconomiche e politiche che ha portato i clienti a privilegiare temporaneamente una maggiore liquidità” afferma Massimo Doris, amministratore delegato della Banca.“Voglio peraltro celebrare la prima operazione di ammissione alla quotazione portata a termine ieri con successo dalla Direzione Investment Banking di Banca Mediolanum, in qualità di NOMAD e Financial Advisor. La quotazione di Sirio SpA è un risultato ancor più significativo essendo questa operazione una delle maggiori sul segmento AIM negli ultimi 12 mesi e considerando il perdurare del clima di incertezza generale che contraddistingue i mercati. Sono infine lieto perché in questo modo Sirio potrà accelerare i propri piani di sviluppo futuri e anche perché stiamo già assistendo numerose altre realtà imprenditoriali virtuose del nostro Paese con incarichi di finanza straordinaria” aggiunge Doris.