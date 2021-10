Banca Mediolanum: Standard Ethics alza outlook da “stabile” a “positivo”

Daniela La Cava 11 ottobre 2021 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha rivisto al rialzo l'outlook di Banca Mediolanum da “stabile” a “positivo”, mentre il corporate rating “E+” è confermato. "Facendo seguito ad un intenso lavoro di allineamento alle indicazioni provenienti dall’Onu, dall’Ocse e dalla Ue in materia di Sostenibilità - spiegano gli analisti -, Banca Mediolanum ha progressivamente implementato la propria strategia extra finanziaria sia sul piano della rendicontazione sia sul piano delle policy, grazie anche alla costituzione di funzioni dedicate ai temi ESG (Environmental, Social and Governance) ed integrate adeguatamente nei processi aziendali".È recente (1° ottobre 2020) l’upgrade ad “E+” del Corporate SER (Standard Ethics Rating). "Il processo di allineamento è tutt’ora in corso e si evolve rapidamente. Come osservato nei precedenti report, la rendicontazione extra-finanziaria, la digitalizzazione, il rapporto con i clienti, le policy ambientali e il tema della gender equality appaiono la parte più avanzata di questa strategia", concludono gli esperti.