Banca Intermobiliare: prosegue il percorso di rafforzamento con l'ingresso di nuovi relationship manager

simone borghi 13 ottobre 2021 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il percorso di rafforzamento e rilancio del Gruppo Banca Intermobiliare in coerenza con le linee guida delineate nel Piano Strategico 2020-2025 che prevedono, tra l’altro, un focus su attività e competenze in grado di raccordare risparmio privato ed economia reale, grazie a un’offerta integrata e unitaria di servizi a elevato valore aggiunto nel Wealth Management, Asset Management e Corporate & Investment Banking.Nell’ambito di tale percorso di sviluppo, sono entrati recentemente a far parte del Gruppo due professionisti senior: Gabriella Seffusatti (Wealth Management), già Director Client Advisor di UBS, opererà in qualità di Relationship Manager, presso la filiale di Torino, guidata da Carlo Filippo Brignone; e Roberto Mussati (Wealth Management) che opererà in qualità di Relationship Manager, presso la filiale di Modena, guidata da Stefano Olivieri.