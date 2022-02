Banca Intermobiliare diventa Banca Investis

Redazione Finanza 10 febbraio 2022 - 12:48

L’assemblea degli azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, riunitasi nella giornata oggi in seduta straordinaria e ordinaria, ha approvato alcune modifiche dello statuto sociale, tra cui la variazione della denominazione sociale della banca in “Banca Investis” e del gruppo in “gruppo Banca Investis". La società precisa che la modifica della denominazione sociale, prevista tra le iniziative del piano strategico 2020-2025, rappresenta un altro importante milestone raggiunto e si colloca in più ampio e articolato percorso di brand awareness connesso al rilancio e al riposizionamento strategico della banca e del gruppo.La nuova denominazione sociale, si legge nella nota, avrà efficacia a decorrere dall’iscrizione presso il registro delle Imprese del nuovo testo di statuto sociale, da effettuarsi nei termini di legge e di cui verrà data tempestiva informativa al mercato.