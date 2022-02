Banca Ifis: utile netto balza a 100,6 mln nel 2021, record storico per i ricavi

Daniela La Cava 10 febbraio 2022 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis ha superato i target e ha chiuso il 2021 con l’utile netto in crescita del 46,2% a 100,6 milioni di euro. Nel 2021 è stato raggiunto il record storico in termini di ricavi (602,5 milioni), di recuperi di cassa dei portafogli Npl acquistati (345 milioni) e di acquisti di portafogli Npl (3,7 miliardi). Lo rende noto Banca Ifis presentando i risultati preliminari per il 2021. Il progetto di bilancio 2021 verrà approvato il prossimo 10 marzo."Nel 2021 abbiamo saputo cogliere le opportunità offerte dalla ripresa economica creando le basi per il piano Industriale 2022-24 - spiega Frederik Geertman, amministratore delegato di Banca Ifis -. L’utile di pertinenza della capogruppo si è attestato a 100,6 milioni, in crescita del 46,2%, ed è superiore alla guidance che avevamo già rivisto al rialzo a novembre e stimato tra i 90 e i 100 milioni. Il risultato che, calcolato al netto della PPA, è pari a 85 milioni risulta in crescita del 10% rispetto al 2019 ed è stato sostenuto dalle ottime performance di tutte le business unit della Banca. I ricavi, pari a 602,5 milioni raggiungono il massimo storico peraltro guidati da componenti ricorrenti"Per l’esercizio 2021, il consiglio di amministrazione ha inoltre proposto all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,95 euro per azione, pari al doppio della cedola dell’esercizio 2020. Il pagamento è previsto nel mese di maggio 2022.