Banca Ifis rivede al ribasso stima utili 2019 tra 110 e 130 milioni

Valeria Panigada 2 dicembre 2019 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis prevede che gli utili per l'intero 2019 saranno compresi tra 110 e 130 milioni di euro dai 140-160 milioni stimati in precedenza. La revisione, spiega la banca, è dovuta principalmente per l’allungamento delle tempistiche nella realizzazione di alcune sinergie previste e per il differimento al 2020 della contabilizzazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile milanese di Corso Venezia.