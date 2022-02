Banca Ifis entra nella Top 500 della classifica globale di The Banker’s Banking Brands

simone borghi 1 febbraio 2022 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis entra per la prima volta nella sua storia nella classifica di The Banker’s Top 500 Banking Brands: la graduatoria delle maggiori 500 banche al mondo ordinate secondo il valore del brand, condotta da Brand Finance, società indipendente leader mondiale nella valutazione economica dei brand.Banca Ifis si guadagna così un posto tra le 500 banche dal maggior valore del marchio al mondo, nonostante la capitalizzazione inferiore al miliardo di dollari.L’analisi della forza del brand tiene conto della gestione del marketing, in termini di investimenti e ritorni nella performance di business, del sentiment di fiducia e solidità nei confronti dei clienti/stakeholder con misurazione dell’impatto in termini di conoscenza, familiarità, considerazione e community, della presenza online del marchio e anche dell’attenzione alle persone, all’ambiente e alla governance stessa dell’istituto.