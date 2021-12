Banca Ifis e Bei: finanziamenti sostenibili a sostegno di progetti green delle Pmi

Redazione Finanza 9 dicembre 2021 - 11:09

Banca Ifis rafforza la partnership con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per consentire alle Piccole e Medie Imprese italiane di accedere a finanziamenti green tesi a ridurre il proprio impatto ambientale. Grazie al finanziamento Bei, tramite due accordi separati da 50 milioni di euro ciascuno, Banca Ifis metterà a disposizione delle Pmi cento milioni di euro da investire in nuovi progetti per la transizione sostenibile.L’accordo, destinato a finanziare progetti con un impatto positivo in termini ecologici e di sostenibilità ambientale, è il terzo finalizzato dalla banca con Bei nel corso dell’ultimo triennio. Il nuovo plafond, sommando i tre finanziamenti fatti nell’ultimo triennio, porterà la complessiva erogazione a duecento milioni di euro, rafforzando ulteriormente, anche in termini prospettici, questo canale di approvvigionamento per Banca Ifis.