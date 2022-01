Banca Ifis chiude il 2021 con 3,7 mld di acquisti di NPL

Giulio Visigalli 5 gennaio 2022 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis supera le stime e chiude il 2021 con oltre 3,7 miliardi di euro di acquisti di crediti non performing, confermandosi così tra i market leader negli small ticket unsecured.L’istituto bancario italiano si conferma molto attivo nell’acquisizione e nella gestione di portafogli di crediti deteriorati, raggiunge infatti, una quota di mercato pari al 52%, in notevole aumento rispetto al 34% del 2020. Nel 2021 il segmento unsecured retail e corporate ha registrato, complessivamente, transazioni per oltre 7 miliardi di euro di crediti Npl.Sempre nel 2021, la Banca ha realizzato la più grande acquisizione di Npl della sua storia e la più grande nel panorama italiano, si tratta dell’accordo siglato con una società del Gruppo Cerberus Capital Management L.P. per 2,8 miliardi di euro di valore nominale.L’ultima acquisizione di portafogli dell’anno è stata invece perfezionata con Findomestic Banca. In ottica di razionalizzazione del portafoglio, nel corso del 2021 Banca Ifis ha inoltre ceduto a operatori specializzati crediti per un valore nominale complessivo residuo di oltre 630 milioni di euro.Il portafoglio Npl di proprietà della Banca è oggi pari a 21,9 miliardi di euro (valore nominale) a cui si aggiungono 3,4 miliardi in gestione conto terzi per un ammontare complessivo di 25,3 miliardi di euro (valore nominale).«Siamo orgogliosi di confermarci partner di fiducia di banche e fondi di investimento", afferma Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis. "Una scelta che si rinnova nel tempo e conferma il ruolo di leader di Banca Ifis nel settore. Le nostre capacità di acquisto e di presa in carico hanno permesso il concretizzarsi di importanti investimenti, soprattutto nella seconda parte dell’anno, ampiamente oltre i target previsti per il 2021.