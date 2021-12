Banca Ifis: azionista La Scogliera porta sede legale in Svizzera

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

La Scogliera, titolare del 50,5% del capitale sociale di Banca Ifis, ha annunciato l'avvenuta efficacia della delibera di trasferimento della propria sede legale nel Cantone di Vaud (Losanna in Svizzera) deliberato dall'assemblea degli azionisti lo scorso giugno. Il completamento del trasferimento è previsto entro fine gennaio 2022."Il trasferimento della sede legale di La Scogliera nasce da motivazioni personali del Presidente e consente, tra l’altro, di mantenere la promessa fatta ad aprile 2019 per la quale si sarebbe individuata un’operazione alternativa alla fusione inversa di La Scogliera in Banca Ifis S.p.A. con effetti equipollenti dal punto di vista prudenziale – ha dichiarato il Vice Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio – Oggi abbiamo fatto un altro importante passo in questa direzione e siamo, peraltro, consapevoli dei benefici che potranno conseguirsi in capo al Gruppo Banca Ifis, coerentemente con l’attenzione alla crescita di lungo termine propria dell’azionista di controllo".In sede di presentazione del piano industriale 2022-2024, prevista nel prossimo mese di febbraio, l’amministratore delegato di Banca Ifis, Frederik Geertman, comunicherà i benefici netti e gli effetti attesi.