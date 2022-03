Banca Ifis avvia il programma di acquisto di azioni proprie

Alessandra Caparello 14 marzo 2022 - 11:26

Banca Ifis S.p.A. avvia il programma di acquisto di azioni proprie a sostegno del “Piano LTI 2021-2023”. La durata del Programma è stata individuata nel periodo 14 marzo 2022 – 5 novembre 2022 (estremi compresi), salva la conclusione anticipata. L’acquisto, si legge in una nota, ha l’obiettivo di dotare Banca Ifis delle azioni da utilizzare in esecuzione del Piano che prevede l’attribuzione di opzioni all’Amministratore Delegato, e ad altri eventuali ulteriori beneficiari che potranno essere in seguito individuati, in parte up-front e per il resto in un arco temporale differito subordinatamente alla positiva verifica di tutte le condizioni previste.Gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul mercato Euronext Milan e fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione, diminuito del 15%; e superiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione, aumentato del 15%.I quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Banca Ifis nel corso dei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.