Banca Ifis alla svolta green: nel 2020 tutte le filiali saranno 100% a energia pulita

26 novembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Ridurre le emissioni di anidride carbonica e il proprio impatto ambientale questo l’obiettivo di Banca IFIS che ha scelto l’energia elettrica pulita per realizzarlo.Sulla base del contratto firmato con Enel Energia, si legge nella nota dell’istituto, dal 1° gennaio 2020 la Banca impiegherà in tutte le sedi e filiali d’Italia (per un totale di 35 unità immobiliari) solo energia verde proveniente al 100% da fonti rinnovabili: eolica, fotovoltaica, geotermica, idroelettrica, biogas, biomasse.Sulla base dei consumi pari a 3,7 milioni di Kwh per il 2020, si stima un abbattimento di CO2 pari a circa 1 tonnellata.