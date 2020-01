Banca Ifis: acquisiti nel 2019 Npl per oltre 2,9 mld di valore nominale

Daniela La Cava 7 gennaio 2020 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Banca Ifis ha acquisito nel 2019 oltre 2,9 miliardi di euro di Npl (valore nominale). Nello specifico, nel corso dell’anno, sono state completate 21 acquisizioni con 15 diverse controparti per un totale di oltre 230.000 posizioni debitorie. "Banca Ifis - si legge in una nota - conferma la sua leadership nel settore e il suo dinamismo nell’attività di acquisto e gestione di crediti Npl, dimostrando capacità di realizzare con successo operazioni di grandi e di piccole dimensioni".A seguito di tutte le operazioni, il portafoglio di proprietà del Gruppo Banca Ifis ammonta oggi a 17,9 miliardi di valore nominale a cui si aggiungono 6,5 miliardi in gestione conto terzi per un ammontare complessivo di 24,4 miliardi in termini di valore nominale.