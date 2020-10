Banca Ifis: accordo con De Wave per anticipo di oltre 6 milioni di crediti Iva

Daniela La Cava 8 ottobre 2020 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis ha siglato un accordo che prevede un anticipo di oltre 6 milioni di euro di crediti Iva al Gruppo De Wave, global marine contractor specializzato nella progettazione, realizzazione, allestimento e refitting di cabine, servizi igienici, aree pubbliche e aree catering di navi da crociera, traghetti, navi a supporto del settore oil&gas, navi militari e navi di grandi dimensioni. Il Gruppo ha sede a Genova e stabilimenti, unità operative e uffici commerciali in Italia, Polonia, Stati Uniti e Sud Est Asiatico. Lo si apprende in una nota del gruppo bancario veneto."La cessione dei crediti Iva è un’esigenza particolarmente sentita dalle aziende, in quanto i crediti fiscali hanno rimborsi piuttosto lunghi e l’anticipazione di liquidità diventa, in questo contesto, uno strumento finanziario importante, tanto più in un momento difficile come quello che sta vivendo oggi la nostra economia", ha commentato Raffaele Zingone, responsabile della direzione centrale affari di Banca Ifis.