Banca Ifis: Walter Vecchiato nominato Chief Risk Officer

simone borghi 8 gennaio 2020 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Banca Ifis ha nominato Walter Vecchiato Chief Risk Officer del gruppo con decorrenza dal 7 gennaio 2020. Vecchiato riporterà direttamente all’amministratore delegato Luciano Colombini.Walter Vecchiato, 50 anni e veneziano d’origine, ha maturato una significativa esperienza nel settore lavorando nelle principali banche italiane nelle aree del Risk Management, Corporate Finance & Lending (Cariplo, Comit, Banca Intesa). Vanta un’esperienza di quattro anni come Principal Bank Sector Regulatory Expert all'European Banking Authority a presidio delle analisi di benchmarking dei modelli interni utilizzati per i requisiti di capitale per il settore bancario EU e a supporto dello EU-wide Stress Test. Dal 2018 è stato Chief Risk Officer del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.La nomina di Walter Vecchiato rafforza la struttura del risk management della Banca e rappresenta un ulteriore e importante passo nel processo di crescita del gruppo.