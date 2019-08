Banca Ifis: Equita alza rating a buy dopo trimestrale

Daniela La Cava 5 agosto 2019 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis incassa la promozione di Equita. Gli analisti della sim milanese, che segnalano "risultati per il secondo trimestre superiori alle attese" per la banca, hanno portato la raccomandazione del gruppo veneto a buy dal precedente hold, con un target price che passa a 16,7 da 17,1 euro.Banca Ifis indica Equita nella nota "ha dato dimostrazione di riuscire a incrementare organicamente il capitale e dispone di ulteriori leve per migliorare il Cet1" e "sulla base delle indicazioni fornite dalla società non vediamo temi specifici sulla qualità del portafoglio Npl, mentre valutiamo positivamente le indicazioni sugli incassi". E ancora Equita scrive: "Percepiamo un chiaro orientamento strategico del management team di semplificare la struttura della banca e ridurre il complessivo profilo di rischio". A Piazza Affari il titolo Banca Ifis è in deciso rialzo, mostrando una crescita di oltre il 5% a 13,878 euro.