Banca Ifigest si rafforza in Emilia Romagna con l'ingresso di Paolo Pedrelli

simone borghi 22 marzo 2021 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifigest, banca indipendente che opera soprattutto nell’area centro-nord d’Italia, rafforza la divisione Private Banking con l’ingresso di Paolo Pedrelli in Emilia Romagna.Francesco Cosmelli, responsabile Private Banking di Banca Ifigest, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti che Paolo Pedrelli si sia unito al nostro team, composto in totale da oltre 60 collaboratori tra Private Bankers e consulenti. Siamo convinti che la sua comprovata professionalità aiuterà la Banca a crescere e raggiungere ambiziosi obiettivi anche in Emilia Romagna”.