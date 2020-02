Banca IFIS: utile di 123,1 mln nel 2019, dividendo sale a 1,10 euro

Titta Ferraro 11 febbraio 2020 - 17:19

MILANO (Finanza.com)

IlConsiglio di Amministrazione di Banca IFIS ha approvato oggi i risultati preliminari 2019 con una proposta di dividendo in crescita del 5% a 1,10 euro per azione. Nel 2019 la Banca ha conseguito un utile netto di esercizio di 123,1 milioni di euro, con un CET1 ratio in aumento a 10,96%. La raccolta retail (rendimax/contomax) ha raggiunto quota 4,8 miliardi di euro in 12 mesi, +8,3% rispetto il dato di fine 2018.