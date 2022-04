Banca Generali: via libera al bilancio 2021. Approvato anche dividendo

Alessandra Caparello 21 aprile 2022 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Utile netto di 342,2 milioni di euro nell’esercizio 2021 e a livello consolidato a € 323,1 milioni (€ 274,9 milioni nel 2020). Così Banca Generali ha approvato il bilancio del gruppo al 31 dicembre 2021 sotto la presidenza di Antonio Cangeri.Nel dettaglio l’assemblea odierna ha anche stabilito di distribuire dividendi cash per complessivi € 227.860.692, pari a € 1,95 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out del 70,5%, calcolato sull’utile consolidato dell’esercizio 2021 e di porre in pagamento i dividendi deliberati a € 1,15 per azione con data di stacco il 23 maggio 2022, record date il 24 maggio 2022, data di pagamento il 25 maggio 2022 e a € 0,80 per azione con data di stacco il 20 febbraio 2023, record date il 21 febbraio 2023, data di pagamento il 22 febbraio 2023.