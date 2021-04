Banca Generali: un conto per fare tutto, compreso trading di alto livello

simone borghi 13 aprile 2021 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali evolve la gamma dei conti correnti e mette a disposizione l’innovativa piattaforma di gestione del risparmio amministrato di BG Saxo. Da pochi giorni, infatti, i clienti della banca private guidata dall’Ad Gian Maria Mossa hanno la possibilità di acquistare e vendere titoli anche sui mercati internazionali e avere accesso a informazioni finanziarie dedicate, curate da Banca Generali e Saxo Bank.Una novità dunque per i clienti di Banca Generali che ora in un conto unico ritrovano tutta l’operatività: sia quella tradizionale, sia quella per le attività di trading che Marco Bernardi, vice direttore generale della banca private commenta così: “Da oggi per la nostra gamma si apre una nuova fase: i clienti che apriranno un nuovo conto corrente potranno trovare ed usufruire delle opportunità legate alla nostra partnership con il colosso danese fintech Saxo Bank. Un nuovo servizio che ovviamente sarà a disposizione di tutta la clientela che avrà la possibilità di procedere in tre distinte wave nella trasformazione e update di tutti i conti esistenti integrando Bg Saxo per fare un altro passo in avanti nel mondo della consulenza, accrescendo cosi protezione e diversificazione degli investimenti”.