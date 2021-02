Banca Generali: titolo promosso a Buy dopo i risultati del quarto trimestre 2020 (analisti)

Alessandra Caparello 12 febbraio 2021 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

E’ Buy il titolo di Banca Generali da parte degli analisti di Goldman Sachs dopo la pubblicazione dei risultati relativi al quarto trimestre del 2020 che si è chiuso con un utile di 274,9 milioni di euro (+1%), mostrando una crescita in tutte le principali voci di bilancio, nonostante alcune poste straordinarie di natura non-operativa, legate ad accantonamenti e innalzamento dell’aliquota fiscale, per 42,8 milioni.Il margine di intermediazione è aumentato del 6,9% a 617,6 milioni, grazie all’incremento del margine finanziario (+24,3%) e delle commissioni ricorrenti (+7%). Le masse totali a fine periodo sono aumentate dell’8% a 74,5 miliardi. La componente gestita e assicurativa si è attestata complessivamente a 53,8 miliardi (+6,5%), trainata dalle soluzioni gestite (+9,9%) mentre le polizze vita tradizionali sono rimaste stabili. La raccolta netta nel 2020 è stata pari a 5,9 miliardi, segnando una crescita del 14,3% rispetto allo scorso anno.Il management ha alzato la guidance per il 2021 da 55 milioni di euro di entrate totali per i nuovi flussi a 70 milioni di euro. Gli esperti di GS hanno così provveduto all’aggiornamento post risultati del quarto trimestre 2020 valutando BUY il rating sulla Banca e aumentando leggermente l’obiettivo di prezzo a 12 mesi a 34€ in seguito alle modifiche delle stime e al roll forward (in precedenza 32,50€). Tra i principali rischi al ribasso, gli esperti della banca d’affari indicano un peggioramento dell'ambiente macro, una domanda inferiore al previsto di Lux IM, la mancanza di domanda in Svizzera e una regolamentazione avversa e problemi tecnici.