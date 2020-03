Banca Generali: raccolta netta totale di 539 mln a febbraio, quasi un mld da inizio anno

simone borghi 6 marzo 2020 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali ha annunciato di avere chiuso il mese di febbraio con una raccolta netta di 539 milioni di euro, sfiorando il miliardo nei soli primi due mesi del 2020 (977 milioni). La raccolta è cresciuta nei volumi e nel mix di prodotto confermando un avvio d’anno con una domanda molto forte in particolare per l’innovativa Sicav lussemburghese LUX IM. La raccolta netta gestita di febbraio ha toccato 226 milioni, evidenziando una accelerazione rispetto al mese precedente in tutte le sue componenti più innovative e portando il totale dei primi due mesi del 2020 a 369 milioni. Anche la raccolta amministrata ha mostrato una dinamica sostenuta con una raccolta di 166 milioni (245 milioni da inizio anno) quasi interamente impiegata nelle nuove emissioni di prodotti strutturati e cartolarizzazioni.L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Una partenza d’anno molto solida nonostante le crescenti complessità e le incertezze che si registrano sui mercati e le preoccupazioni di noi tutti per l’evoluzione del coronavirus. La versatilità e le possibilità di personalizzazione delle nostre soluzioni si dimostrano particolarmente efficaci in questo momento storico e lo sforzo fatto nell’approccio digitale per dialogare ed operare in remoto ci garantisce continuità operativa e commerciale anche in situazioni di stress. La qualità dei nostri banker, l’approccio molto diversificato e la forza del Brand ci rendono fiduciosi sulla capacità di continuare a sovraperformare il mercato di riferimento nei prossimi mesi”.