Banca Generali: raccolta netta totale a 788 mln ad aprile

Daniela La Cava 5 maggio 2021 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

La raccolta netta totale di Banca Generali ad aprile è quasi raddoppiata rispetto allo scorso anno a 788 milioni di euro (+93% a/a). Il totale da inizio anno è superiore ai 2,4 miliardi (+29% a/a). La raccolta del mese ha confermato il buon momento per le soluzioni gestite (329 milioni) per un valore da gennaio di 1,6 miliardi, pari al 66% della raccolta totale (contro il 32% dello scorso anno). Lo si apprende in una nota del gruppo guidato da Gian Maria Mossa.La SiCAV lussemburghese LUX IM - in attesa del lancio dei nuovi comparti con temi innovativi previsti in estate- ha raccolto119 milioni nel mese (505 milioni nel periodo). Sempre nel gestito si segnalano inoltre i contenitori finanziari (44 milioni nel mese, 224 milioni nel periodo) e i contenitori assicurativi (77 milioni nel mese, 457 milioni nel periodo). Continua a crescere anche la raccolta in soluzioni amministrate (261 milioni nel mese, 540 milioni nell’anno), di riflesso all’ampiamento dell’offerta e dei servizi che aprono a nuove opportunità di diversificazione per i clienti. Si evidenzia infine che le nuove masse sotto consulenza evoluta ad aprile sono state pari a 132 milioni (577 milioni da inizio anno) raggiungendo il totale di 6,6 miliardi (+37% a/a, +10% da inizio anno).