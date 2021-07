Banca Generali: raccolta netta totale a 729 mln a giugno

Daniela La Cava 7 luglio 2021 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali ha registrato a giugno una raccolta in accelerazione sia a livello quantitativo sia qualitativo. Nel dettaglio, i flussi totali si sono attestati a 729 milioni di euro (+43% a/a) portando il valore cumulato da inizio anno a 3,8 miliardi (+35% a/a). "Con questo risultato la banca ha già raggiunto il target di raccolta netta prevista nel piano industriale triennale 2019-2021 di 14,5 miliardi complessivi nel triennio", si legge nella nota del gruppo.Protagoniste nei flussi ancora una volta le soluzioni gestite che sono cresciute del 56% a 540 milioni e del 105% da gennaio su base annuale, portando il totale del 2021 a 2,5 miliardi. Tra i prodotti, i contenitori di investimento continuano ad essere molto ricercati come confermano i numeri di raccolta di quelli assicurativi, più che raddoppiati nel mese e nell’anno (707 milioni, +98% a/a), così come quelli finanziari che sono saliti di 75 milioni di flussi nel mese, con un totale di 360 milioni da inizio anno.Il risparmio amministrato risulta sostenuto per l’aumento della liquidità (324 milioni nel mese, 1,1 miliardi da inizio anno) che ci si attende temporaneo e legata all’acquisizione di nuova clientela.