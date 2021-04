Banca Generali: raccolta netta totale a €646 milioni a marzo

Alessandra Caparello 9 aprile 2021 - 10:20

In crescita nel mese di marzo la raccolta netta totale di Banca Generali a marzo che è aumentata sensibilmente sia nei volumi (€646 milioni, +25% a/a) sia nel mix di prodotto (100% in soluzioni gestite ad alto valore aggiunto).Complessivamente la raccolta del trimestre ha sfiorato €1,7 miliardi (+11% a/a) evidenziando un significativo incremento delle soluzioni gestite (fondi, contenitori finanziari e assicurativi) che si sono attestate a €1,3 miliardi (quintuplicate rispetto ai €253 milioni dello scorso trimestre) rappresentando il 77% della raccolta del trimestre (17% lo scorso anno). La raccolta è risultata ben diversificata tra le diverse soluzioni gestite, a conferma dell’attenzione a pianificazioni personalizzate.Si rafforza inoltre la crescita dei contenitori assicurativi (€146 milioni nel mese, €380 milioni nel trimestre), in questo contesto di mercato preferiti alle polizze tradizionali (-€103 milioni nel mese, - €226 milioni nel trimestre) per la maggiore versatilità negli investimenti dei sottostanti e le coperture assicurative distintive. Le soluzioni amministrate e la liquidità nel trimestre hanno messo a segno un risultato positivo (€101 milioni nel mese, €605 milioni nel trimestre) seppure lontano dai massimi dello scorso anno. Si evidenzia infine che le nuove masse sotto consulenza evoluta del mese sono state pari a €128 milioni (€445 milioni da inizio anno) raggiungendo il totale di €6,5 miliardi.