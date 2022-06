Banca Generali: raccolta netta per 598 mln a maggio

Banca Generali ha annunciato che la raccolta netta totale per il mese di maggio è stata particolarmente sostenuta con flussi per 598 milioni di euro, con la raccolta complessiva da inizio anno è salita a 2,5 miliardi. Il risparmio gestito ha registrato una raccolta di 117 milioni (942 milioni da inizio anno), di cui 51 milioni dai contenitori finanziari (358 milioni da inizio anno) “che beneficiano in questo contesto economico – spiega la società – dell’elevato livello di personalizzazione e controllo della volatilità”. La raccolta in risparmio amministrato è stata pari a 575 milioni (1,69 miliardi da inizio anno) di cui 404 milioni rappresentati da liquidità sui conti correnti (956 milioni da inizio anno.