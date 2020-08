Banca Generali: raccolta netta per 528 mln a luglio

Daniela La Cava 5 agosto 2020 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di luglio la raccolta netta totale di Banca Generali si è confermata positiva sia in termini di volumi (528 milioni di euro) sia di mix di prodotto per la domanda sostenuta di soluzioni gestite e assicurative. Da inizio anno, la raccolta netta totale ha raggiunto i 3,34 miliardi, superando i livelli dello scorso anno nonostante il contesto straordinario legato a Covid-19.L'amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, sottolinea che “il mese di luglio conferma il trend molto positivo di raccolta di quest'anno, con un dato superiore alla media mensile del 2020 e in forte crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".