Banca Generali positiva in Borsa, Equita alza target a 28,4 euro

Daniela La Cava 1 novembre 2019 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Banca Generali che avanza di quasi l'1% in Borsa a 29,54 euro (massimo intraday a 30,2 euro). All'indomani dei conti trimestrali, gli analisti Equita hanno confermato il rating hold e hanno alzato il target price a 28,4 euro. "I risultati del terzo trimestre 2019 sono stati solidi e superiori alle attese", commentano gli esperti della sim che rivedono al rialzo del 4% le previsioni sull'utile per azione (Eps) per il 2019 "principalmente per miglioramento performance fees (attese ora a 107 milioni da 92 milioni indicati in precedenza)".