Banca Generali non pagherà la prima tranche di dividendo 2019, confermata la seconda tranche

15 ottobre 2020

IlConsiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi oggi, ha deciso di non procedere al pagamento della prima tranche del dividendo 2019 pari a 1,55 euro. La decisione è in linea con le raccomandazioni della Bce e della Banca d’Italia emanate a luglio, che prevedono la richiesta al sistema bancario di astenersi dal pagare dividendi fino al 1° gennaio 2021, e fa seguito a quanto deliberato dall’assemblea dello scorso aprile, la quale (sempre in ottemperanza alle precedenti indicazioni delle autorità di vigilanza) aveva stabilito di differire la distribuzione del dividendo 2019 in due tranche, la prima per 1,55 euro ad azione nella finestra tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre e la seconda per 0,30 euro ad azione nella finestra tra il 15 gennaio ed il 31 marzo 2021, a condizione, tra l’altro, che il pagamento fosse conforme alle disposizioni e agli orientamenti delle Autorità di vigilanza per tempo vigenti. L’importo del dividendo della prima tranche non corrisposto, pari 181,12 milioni di euro, verrà pertanto attribuito a riserva di patrimonio. La distribuzione della seconda tranche del dividendo 2019 resta ad oggi confermata.