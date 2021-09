Banca Generali: le date di stacco dei dividendi cumulati 2019-20

simone borghi 29 settembre 2021 - 17:48

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali comunica le date previste per la distribuzione dei dividendi riferiti agli utili degli esercizi 2019/20 e già approvati dall’assemblea ordinaria dello scorso 22 aprile 2021. Il primo dividendo di 2,70 euro per azione sarà messo in pagamento il 24 novembre 2021 (record date 23 novembre 2021) e il secondo dividendo di 0,60 euro per azione con data di pagamento 23 febbraio 2022 (record date 22 febbraio 2022).