Banca Generali in gran forma in Borsa, titolo +3% e UBS alza stime su utile

Titta Ferraro 15 giugno 2020 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Balzo di quasi il 3% oggi a Piazza Affari per Banca Generali che svetta in testa al Ftse Mib. Il titolo viaggia a 26,12 euro (+2,99%), riavvicinando i massimi a oltre tre mesi toccati settimana scorsa.Il mercato sta rivalutando i dati di raccolta di maggio, arrivati giovedì nel bel mezzo del sell-off generalizzato sui mercati. Banca Generali ha evidenziato una raccolta netta positiva pari a 405 milioni di euro, stabile rispetto al mese precedente e portando il totale da inizio anno a oltre 2,3 miliardi. "Il nostro posizionamento e l’entità della domanda ci fanno guardare con fiducia ai prossimi mesi”, ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa.Oggi intanto Ubs, che ha rating "neutral" e prezzo obiettivo di 26,60 euro su Banca Generali, ha rivisto al rialzo del 13% le stime sull'utile per azione 2020 e del 5% quelle medie per il 2021-2022. La casa d'affari elvetica si attende che le masse gestite saranno sostenute da performance di mercato e flussi migliori delle stime con benefici in termini di crescita delle commissioni di gestione in questi tre anni.