Banca Generali: i target su raccolta netta, crescita utile e dividendi del nuovo Piano 2022-2024

Redazione Finanza 14 febbraio 2022 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Il piano 2022-2024 di Banca Generali prefigura uno sviluppo significativo della Banca, in continuità con la sua storia eil suo track record, puntando ai seguenti obiettivi:Accelerare la crescita organica (Consistent Growth) - Raccolta netta cumulata di €18-22 miliardi.Rafforzare la crescita profittevole (Profitable Growth) - Crescita dell'utile ricorrente pari a 10-15% CAGR nel 2022-2024.Distinguersi nella remunerazione degli azionisti (Remunerative Growth) - Dividendi cumulati pari a €7,5-8,5 per azione nel periodo 2022-2025 (cash view).Nel comunicato si legge che "gli obiettivi - pur ambiziosi - risultano alla portata dalla Banca alla luce delle opportunità offerte dal settore, che ha saputo superare brillantemente le difficoltà imposte dalla pandemia e ha ora davanti a sé un contesto avviato ad una progressiva normalizzazione. La nuova strategia consente un'evoluzione del modello di business che, partendo sempre dal ruolo centrale e prioritario del Consulente Finanziario, riesce ad abbinare ulteriori proposte di servizio che fanno leva sullatecnologia e possono avvantaggiarsi di una proposizione maggiormente integrata dei principi ESG ad ogni livello della Banca, dalla governance, alla gestione, fino agli investimenti e ai prodotti"."Banca Generali ha costruito un percorso unico nell'ultimo decennio, con un track-record solido ed esemplare per crescita. Il successo riflette l'insieme di scelte strategiche, come il riposizionamento sul segmento private e la riorganizzazione della rete. A questi si aggiungono elementi distintivi quali:la forza del brand, le sinergie derivanti dall'appartenenza al Gruppo Generali e la coesione di una squadra di persone che condivide gli stessi valori e la stessa determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi. L'insieme di questi ingredienti rinnova la fiducia della Banca verso i nuovi traguardi del piano 2022-2024 che prefigurano una nuova fase di forte espansione".