Banca Generali, flussi netti di novembre a 810 milioni: è il doppio del 2020

Luca Losito 10 dicembre 2021 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Il 2021 va a chiudersi con un trend positivo per Banca Generali. I flussi netti di novembre si sono attestati a €810 milioni, un valore doppio rispetto allo scorso anno e in crescita del 34% rispetto alla media mensile da inizio 2021. I flussi si sono indirizzati quasi interamente verso soluzioni gestite o amministrate a conferma dell’ottima qualità del dato oltre ai volumi.Nello specifico, la raccolta in soluzioni gestite (€595 milioni) risulta ben distribuita e diversificata tra le varie proposte confermando l’attenzione alla diversificazione e personalizzazione. I contenitori finanziari hanno raccolto €168 milioni nel mese, i contenitori assicurativi €145 milioni, la Sicav LUX IM €154 milioni.Anche i conti amministrati hanno mostrato un buon progresso (€162 milioni) grazie al contributo dei prodotti strutturati (€132 milioni). La raccolta complessiva da inizio anno ha superato i €6,8 miliardi (+34%), sfiorando già con un mese di anticipo il target per l’intero anno recentemente rivisto al rialzo. Le soluzioni gestite hanno raggiunto i €4,6 miliardi (+88%), rappresentando il 67% del totale contro il 48% dello scorso anno. Le masse in Consulenza Evoluta si sono attestate a €7,1 miliardi (+22% a/a) con una variazione positiva di €137 milioni nel mese.