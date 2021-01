Banca Generali al fianco di 8A+ nell’aumento di capitale di Treedom

simone borghi 7 gennaio 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali in prima linea negli investimenti legati alla sostenibilità e a sostegno del Paese. La SGR partecipata, 8A+ Investimenti SGR, tramite il proprio fondo 8A+ Real Innovation distribuito da Banca Generali, annuncia l’ingresso in Treedom, partecipando come lead investor nell’operazione di aumento di capitale dell’innovativa società fiorentina attiva nella riforestazione e nei servizi ambientali. L’operazione si inserisce all’interno di BG4Real, il progetto sviluppato da Banca Generali per creare un ponte tra risparmio privato ed economia reale. In particolare, il fondo 8A+ Real Innovation coprirà una quota pari a 3 milioni di euro dell’aumento di capitale da 8 milioni di euro di Treedom (il cui 100% viene valutato 33 mln di euro pre money). La quota residua rimarrà invece disponibile alla sottoscrizione da parte di altri investitori fino al prossimo 30 giugno 2021.