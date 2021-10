Banca Generali: a settembre raccolta netta segna 412 milioni di euro

Alessandra Caparello 6 ottobre 2021 - 12:23

Nelmese di settembre, la raccolta netta di Banca Generali segna 412 milioni di euro, toccando i 5,5 miliardi da inizio anno. Nello specifico, le soluzioni gestite sono più che raddoppiate nel mese a €379m (+146%) grazie in particolare alla raccolta nei contenitori assicurativi (€132 milioni, €1,0 miliardi da inizio anno) e alla nuova Sicav LUX IM (€130 milioni, €1,1 miliardi da inizio anno). Quest’ultima ha beneficiato del lancio a fine luglio di nuove strategie tematiche, ESG e con Advisory industriale. Le masse in Consulenza Evoluta si sono attestate a €6,9 miliardi (+29% a/a) con una variazione positiva di €61 milioni nel mese (€903 milioni da inizio anno). L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del risultato e della composizione della raccolta del mese scorso che è stato il miglior settembre della nostra storia mantenendo, a dispetto della tradizionale debolezza dal rientro delle ferie, il forte trend degli ultimi mesi. Si conferma la forte domanda di soluzioni gestite sia in logica finanziaria, sia assicurativa anche grazie alla continua innovazione della gamma d’offerta. L’elemento centrale e distintivo del nostro modello resta la qualità dei nostri professionisti e la loro vicinanza alle famiglie, che risultano essere sempre più attente ad una visione d’insieme e consulenziale del loro patrimonio. Con queste premesse, guardiamo con fiducia alle opportunità di crescita nell’ultima parte dell’anno”.