Banca Generali: a luglio raccolta netta tocca 314 milioni, da inizio anno superati 3 miliardi

Alessandra Caparello 2 agosto 2019 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

A luglio raccolta netta a 314 milioni di euro arrivando da inizio anno a 3,15 miliardi. Questo il dato reso noto da Banca Generali secondo cui nell’ambito dei prodotti di risparmio amministrato le nuove emissioni di certificates (€42 milioni, €247 milioni da inizio anno) e le nuove cartolarizzazioni (€55 milioni, €381 milioni da inizio anno) sono risultate in costante sviluppo con grande riscontro positivo da parte della clientela.La consulenza evoluta (Advisory), sottolinea Banca Generali nella nota, ha raggiunto i €4,3 miliardi di controvalore con un progresso di €300 milioni nel mese e di €2,0 miliardi da inizio anno. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un risultato molto solido per quantità e qualità del mix di raccolta. L’attenzione alle nostre esclusive soluzioni gestite e alla consulenza evoluta riflette la crescente domanda di personalizzazione e professionalità nei servizi patrimoniali. La diversificazione della gamma d’offerta ci sta avvicinando non solo a nuova clientela, ma anche a quel profilo di famiglie dai bisogni più complessi che apprezzano la nostra versatilità e l’approccio focalizzato alla protezione dal rischio. Ci aspettiamo che questo trend positivo prosegua anche nei prossimi mesi”.