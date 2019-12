Banca Generali: Standard Ethics alza rating da “EE-” a “EE”

Daniela La Cava 13 dicembre 2019 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali incassa la promozione di Standard Ethics che ha alzato il rating dal precedente “EE-” a “EE”."La rendicontazione ESG (Environmental, Social e Governance) è allineata alle buone pratiche europee con apprezzabili riferimenti alle strategie di sostenibilità internazionali (richiami presenti anche all’interno di altri documenti societari) - segnala l'agenzia in un comunicato -. Le policy della banca appaiono avanzate in numerosi ambiti come: l’agenda ambientale; la condivisione delle informazioni con il mercato e il dialogo con gli investitori; la gestione delle risorse umane; il welfare aziendale; la parità di genere negli organi apicali; la prevenzione di illeciti; la gestione dei rischi ed il sistema dei controlli; la dematerializzazione e la finanza ESG"."La banca - sottolinea ancora Standard Ethics - appare allineata a gran parte delle strategie internazionali sulla sostenibilità. Pur nell’indipendenza delle singole società, le politiche del gruppo Assicurazioni Generali appaiono coerenti".