Banca Fucino: Girondi avvia cessione quota controllo, entrano Angelini e Versace

Titta Ferraro 18 febbraio 2021 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

GGG Holding, che fa capo all'imprenditore Giorgio Girondi, ha avviato la cessione della partecipazione di controllo del 32,5% detenuta in Banca del Fucino. GGG Holding ha annunciato di aver avviato la vendita della quota nella banca romana 'in un piano condiviso con i suoi vertici'. La decisione di GGG Holding, avviene a valle della ricapitalizzazione di Banca Fucino e del varo del nuovo piano industriale al 2023. Girondi lo scorso anno è entrata al 5% in Banco Bpm.In Banca del Fucino entrano, con aumenti di capitale riservati, tre nuovi soci: Txt e-Solutions, Angelini Partecipazioni Finanziarie e Vulcano Srl di Santo Versace.