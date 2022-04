Banca Finnat, approvato bilancio 2021: crescita del 20% per l'Utile Netto consolidato

Luca Losito 28 aprile 2022 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Banca Finnat ha deliberato l’approvato il bilancio 2021 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. In crescita del 20,4% l’Utile Netto consolidato di Gruppo, a 6,1 milioni.Le Masse totali del Gruppo hanno raggiunto € 18,1 miliardi. Un Cet 1 Capital Ratio pari al 31,1%. L’Assemblea dei soci ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione agli azionisti di un dividendo di € 0,012 per ciascuna delle azioni in circolazione.