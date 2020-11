Banca Finint nomina il nuovo cda, Fabio Innocenzi sarà il nuovo ad - ERRATA CORRIGE

Redazione Finanza 26 novembre 2020 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

La notizia pubblicata oggi alle ore 11:58 riportava erroneamente nel titolo Banca Finnat anzichè Banca Finint. Ci scusiamo con i lettori per l'errore. Ecco la versione corretta:L’Assemblea di Banca Finint ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che risulta così composto: Enrico Marchi (Presidente), Giovanni Perissinotto (Amministratore Delegato), Giorgio Stefano Bertinetti (Consigliere Indipendente), Fabio Innocenzi (Consigliere), Massimo Mazzega (Consigliere), Fabrizio Pagani (Consigliere Indipendente) e Giuliana Scognamiglio (Consigliere Indipendente).A decorrere dal 1° gennaio 2021 inoltre Fabio Innocenzi assumerà il ruolo di Amministratore Delegato mentre Giovanni Perissinotto sarà nominato Vicepresidente.Il Presidente Enrico Marchi: “Banca Finint con la sua nuova squadra al fianco delle imprese oltre la crisi. Un disegno di crescita, dal Nordest a tutta l’Italia che produce. Il virus se ne andrà e Banca Finint sarà in campo per il rilancio dell’economia e per sostenere le nostre aziende con aggregazioni e ristrutturazioni”.